Новая методика расчета минимального размера оплаты труда, предложенная Министерством труда и социальной защиты РФ, — «шулерский трюк с целью узаконить отсутствие реальной борьбы с бедностью в стране». Об этом пишет на своем сайте председатель партии «Справедливая Россия», руководитель соответствующей думской фракции Сергей Миронов, высказывая мнение, что благодаря новой методике чиновники снимают с себя ответственность за реальный рост доходов граждан.

Как напоминает депутат, правительство РФ одобрило представленный Минтрудом новый подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как фактического выявления стоимости корзины потребления. Вместо такого расчета предлагается считать необходимым минимумом 42% медианной зарплаты по стране. «То есть само понятие прожиточного минимума меняет свой смысл, ведь в его основу предлагается положить не минимально необходимые жизненные расходы, а только фактические доходы граждан, — говорится в материале. — По новой методике становится неважно, на что хватает гражданам утвержденного минимума, — главное, чтобы это было 42% от медианной зарплаты. Согласно этой методике прожиточный минимум в 2021 году составит 11,6 тыс. рублей, а МРОТ — 12,8 тыс. рублей».

МРОТ при новой методике расчета увеличится в 2021 году до 12 792 рублей Увеличение МРОТ в 2021 году коснется около 4 млн человек.

По мнению Миронова, «спешное одобрение столь сомнительной методики расчета МРОТ» объясняется «нежеланием правительства честно считать стоимость ежемесячной минимальной потребительской корзины по стране».

«По действующему законодательству все социальные нормативы, такие как прожиточный минимум и МРОТ, исчисляются из стоимости потребительской корзины, утвержденной правительством в размере 160 рублей в день. И это совершенно не соответствует реальной жизни, так как не учитывает целый ряд жизненно важных расходов. Именно по этой причине еще в конце прошлого года мы внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили существенно обновить содержание потребительской корзины, признать минимально необходимыми расходами на жизнь расходы на уровне примерно 1 тыс. рублей в день. До такого же значения, по нашему предложению, сегодня должен подняться и минимальный размер оплаты труда. Это более честно отражает реальную жизнь, минимально необходимые расходы на нее и уровень сегодняшних цен на товары и услуги. Наши расчеты взяты не с потолка, законопроект разрабатывался при поддержке экспертов Российской академии наук. Мы внесли законопроект заблаговременно с учетом того, что по действующему закону в конце текущего года как раз наступает срок пересмотра потребительской корзины. И что же делает правительство? Вместо того чтобы начать честный разговор о реальном составе потребительской корзины, чиновники вообще отказываются от этого показателя, а предлагают в расчетах исходить из медианной зарплаты! Другими словами, правительство нам посылает такой сигнал: вот, будем считать минимумом 42% от медианной зарплаты по стране, а что на эти деньги человек может себе позволить, хватает этого на потребительский минимум или нет — это уже не важно», — рассуждает парламентарий.

По его словам, отказ от расчетов МРОТ на основе стоимости минимальной потребительской корзины «приведет к окончательному отрыву власти от реальной картины жизни в стране». Он пояснил, что в результате применения такой методики в 2021 году МРОТ вместо минимально необходимого трехкратного роста поднимется всего на 5,5%, немного превысив прогнозную инфляцию, а прожиточный минимум и вовсе упадет на 4,4%.

Минтруд: изменение методики расчета МРОТ обеспечит рост реальных доходов Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

Лидер «Справедливой России» считает безосновательными ссылки правительства на международный опыт. «Как только нужно найти оправдание оставить людей без денег, нам сразу начинают кивать на зарубежную практику. Конечно, потребительская корзина — далеко не идеальный параметр. Но это прозрачный, понятный способ оценить, что человеку нужно, чтобы поддерживать достойный уровень жизни, и соответственно выстраивать социальную политику. А вместо этого нам предлагают исходить из «средней температуры по больнице», абстрактной величины... Никакого полезного результата в социально-экономическом развитии страны такая методика не даст. Все это только позволит чиновникам подменить реальную борьбу с бедностью манипуляциями со статистикой», — подчеркивает он.

Миронов также обратил внимание на то, что новая методика создавалась правительством без обсуждения с общественностью, депутатами. «В решении вопросов, от которых зависит жизненный уровень миллионов россиян, это совершенно неприемлемый подход», — считает депутат.



От имени возглавляемой думской фракции он предлагает Кабмину «не устраивать революционную ломку, а, как это и планировалось, пересмотреть состав потребительской корзины, с тем чтобы в реальной жизни, а не на бумаге повысить благосостояние сограждан».