Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию понедельника разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,43% и составил 2 846,14 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 0,12% — до отметки 1 162,91 пункта.

Акции Сбербанка подорожали на 0,03%, Мосбиржи — на 1%, «Газпрома» — на 0,99%, «Норильского никеля» — на 0,11%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,21%.

В понедельник российский фондовый рынок предпринял попытку коррекционного роста на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«С одной стороны, давление на российскиех бумаги оказывала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent упала более чем на 2,5%, отступив в район 41,6 доллара за баррель. С другой, покупкам в наших акциях способствовала динамика западных фондовых площадок», — поясняет эксперт.

В ходе сегодняшних торгов индекс Мосбиржи предпринял попытку отыгрыша отметки 2 850 пунктов, которая до недавнего времени выступала поддержкой для рынка. «Однако на фоне падения цен на нефть у «быков» не хватило сил для закрепления выше данного уровня, который теперь выступает ближайшим сопротивлением. При этом очередное неудачное его тестирование снизу говорит в пользу негативного сценария, целью которого выступает район 2 700—2 750 пунктов», — комментирует Зварич.