Большая часть европейской части России может остаться без связи 5G из-за того, что для использования выделенных для развития этой технологии радиочастот необходимо разрешение сопредельных государств в приграничных зонах на расстоянии 300 км от границы, заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, с учетом этого диапазона могут возникнуть сложности для развития 5G в России.

«Диапазон 4,8 ГГц плюс-минус не является основным в мире. Но сегодня в России этот диапазон определен, поэтому уже сегодня можно делать выводы, как будет развиваться 5G. Сегодня в этом диапазоне работают системы оповещения «свой-чужой» для самолетов, и для развертывания 5G в этом диапазоне в приграничных зонах на расстоянии 300 километров от границы требуется разрешение сопредельных государств», — рассказал Осеевский в ходе форума по цифровой трансформации, организованного РСПП.

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Он отметил, что, поскольку в этих диапазонах работают системы оповещения самолетов НАТО, разрешение от тех государств, которые входят в этот блок, Россия не получит, как не получит его и от Украины. «Поэтому сегодня понятно, что в зоне 300 километров от западных границ, да и рядом с Турцией большая часть нашей европейской территории не будет покрыта 5G, и эта зона распространяется почти до Москвы, ничего нельзя построить и в Санкт-Петербурге. Это, конечно, очень существенный минус, который мы должны учитывать», — пояснил глава «Ростелекома».

Также, чтобы 5G работал в диапазоне 4,8—4,9 ГГц, надо ставить больше базовых станций — чем выше диапазон, тем больше станций нужно ставить, сообщил Осеевский. По его словам, создание 5G в этом диапазоне потребует гораздо больших инвестиций.