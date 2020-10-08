«СберМобайл», оператор мобильной связи Tele2 и компания Huawei планируют протестировать сценарии использования технологии 5G на базе технологий и инфраструктуры экосистемы «Сбера», говорится в сообщении СберБанка. Компании проведут несколько этапов исследований для разработки новых бизнес-моделей в сетях 5G, способов монетизации технологии, вариантов ее использования в различных отраслях экономики.

Будут проработаны варианты использования 5G для платформы смарт-аналитики на основе искусственного интеллекта, управления парком беспилотной техники, транспортной инфраструктурой и мониторинга сельскохозяйственных процессов.

Еще одна область исследования — создание цифрового двойника города в ходе строительства «умного» квартала Рублево-Архангельское в Москве. Будет создан единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой квартала, а также построены системы мониторинга за строительными работами на объекте в режиме реального времени.

Операторы связи предупредили о как минимум 20-летней окупаемости затрат на 5G Если строить 5G в диапазоне 4,8—4,99 ГГц, то к 2030 году накопленный убыток операторов составит 354,3 млрд рублей и будет расти вплоть до 2040 года, говорится в докладе МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и «Ростелекома».

Наиболее важным качеством и основным конкурентным преимуществом 5G является скорость передачи данных, а главное — возможность программного разделения общего сетевого пространства на сегменты с определенными свойствами для нужд потребителей. Технология позволяет использовать разные параметры качества соединения и персонализировать параметры связи, исходя из конкретных потребностей компаний и физических лиц.