Совет Федерации одобрил продление упрощенного порядка выплат на первого или второго ребенка до 1 марта 2021 года, следует из сообщения на сайте верхней палаты российского парламента. Ранее в среду соответствующий закон приняла Госдума.

«Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции», — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, комментируя одобрение федерального закона «О внесении изменения в статью 2 федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».

Вице-спикер Совфеда напомнила, что ранее, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, выплаты на первого или второго ребенка назначались автоматически. Подобный порядок продлевается до 1 марта 2021 года, и родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления выплат в связи со сменой жительства.

Принят закон об автоматическом начислении выплат на детей до марта 2021 года Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Как отметила Карелова, законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до восьми лет.

«По поручению президента РФ в достаточно короткие сроки удалось упростить процедуру получения государственных услуг, в том числе запустить новые механизмы их предоставления. Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности», — сказала вице-спикер Совфеда.



«Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции. При этом основным приоритетом по‑прежнему остается социальная защита семей с детьми», — заключила заместитель председателя Совета Федерации.