Совет Федерации одобрил продление упрощенного порядка выплат на первого или второго ребенка до 1 марта 2021 года, следует из сообщения на сайте верхней палаты российского парламента. Ранее в среду соответствующий закон приняла Госдума.
«Упрощенный порядок выплат на первого или второго ребенка позволит ограничить контакты и значительно снизить риски заболевания семей с детьми в условиях распространения коронавирусной инфекции», — заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, комментируя одобрение федерального закона «О внесении изменения в статью 2 федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка».
Вице-спикер Совфеда напомнила, что ранее, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, выплаты на первого или второго ребенка назначались автоматически. Подобный порядок продлевается до 1 марта 2021 года, и родителям не нужно будет посещать органы соцзащиты, чтобы подать заявление и подтверждающие документы для продления выплат в связи со сменой жительства.
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Как отметила Карелова, законом также устанавливается, что размер пособия по временной нетрудоспособности в расчете за полный месяц не может быть ниже минимального размера оплаты труда и должен исчисляться с учетом районных коэффициентов. Это позволит защитить права граждан с невысокой заработной платой и страховым стажем до восьми лет.
«По поручению президента РФ в достаточно короткие сроки удалось упростить процедуру получения государственных услуг, в том числе запустить новые механизмы их предоставления. Активно применялись возможности информационных технологий, которые позволили дистанционно подать необходимые заявления. Это касается не только помощи семьям, но и продления инвалидности, оформления пособий по безработице, листков нетрудоспособности», — сказала вице-спикер Совфеда.
«Комплекс принимаемых решений направлен на повышение доступности социальной поддержки, а также на сдерживание более широкого распространения инфекции. При этом основным приоритетом по‑прежнему остается социальная защита семей с детьми», — заключила заместитель председателя Совета Федерации.