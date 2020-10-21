Госдума на пленарном заседании в среду одобрила в первом чтении проект и приняла в целом закон о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«В указанный период в целях сохранения здоровья граждан и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в РФ посещение уполномоченных органов гражданами в целях получения ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго ребенка будет прекращено, а их назначение будет осуществляться без подачи гражданами заявлений», — отмечается в сообщении Госдумы.

Предлагается установить, что ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически до 1 марта 2021 года.

Такие положения уже действовали с 1 апреля по 1 октября 2020 года, а со 2 октября возобновилась норма, при которой для продления выплаты нужно было снова подавать заявление.