Предложения бизнеса, озвученные деловыми объединениями РФ на встрече с первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым, будут проработаны и по возможности учтены в финальной редакции Единого плана достижения национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам встречи первого вице-премьера с представителями бизнеса, на которой обсуждался проект Единого плана достижения национальных целей развития России.

Участники встречи обсудили меры, направленные на увеличение объема инвестиций в экономику, поддержку предпринимательства и развитие экспорта, механизм инвестиционного налогового вычета и поддержку инвестиционных проектов в регионах, а также цифровизацию в сфере поддержки экспорта и МСП.

«В едином плане отражен большой набор предложений, о важности которых мы неоднократно говорили и писали. Это касается развития туристической инфраструктуры, роста экспорта услуг и поддержки отдельных отраслей промышленности. Между деловыми объединениями, правительством России и Минэкономразвития в этом вопросе выстроен конструктивный диалог, в котором стороны друг друга слышат и работают вместе», — указал президент «Деловой России» Алексей Репик, слова которого приводятся в сообщении.

Правительству предложили открыть доступ бизнесу к данным граждан Участники рынка больших данных готовы платить за доступ к данным властей.

Он отметил, что среди важных задач — введение новых экономических показателей, касающихся роста инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с 2020 годом, реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% также по сравнению с 2020 годом.

Президент РСПП Александр Шохин на встрече предложил предусмотреть продление действия наиболее эффективных механизмов поддержки инвестиционной активности бизнеса до 2030 года. В частности, по его мнению, такое решение важно принять в отношении корпоративной программы повышения конкурентоспособности. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин отметил, что план предусматривает снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года. «Эту важную работу палата предлагает подкрепить организацией системы адресной нефинансовой помощи малоимущим», — сказал он.