Центробанк признал Дальневосточный Банк значимым на рынке платежных услуг, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России информирует об изменении сокращенного фирменного наименования кредитной организации ПАО «Дальневосточный банк» (рег. номер 843), признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг и включенной в соответствующий реестр, на АО «Дальневосточный банк» 13 октября 2020 года», — говорится в сообщении.



Поясняется, что регулятор в соответствии с собственным указанием от 6 ноября 2014 года № 3439-У размещает реестр кредитных организаций, признанных значимыми на рынке платежных услуг, на своем официальном сайте и в «Вестнике Банка России».



Кредитная организация признается значимой на рынке платежных услуг с даты опубликования указанного реестра в «Вестнике».