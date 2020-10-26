Урегулировать задолженность по кредиту в СберБанке стало проще: теперь заявку на реструктуризацию платежей можно подать в веб-версии «СберБанка Онлайн». Об этом сообщили в кредитной организации, пояснив, что раньше это можно было сделать только на ее сайте.

Программы реструктуризации доступны клиентам, попавшим в сложную жизненную ситуацию либо испытывающим финансовые сложности. Такие программы предусматривают отсрочку платежей по кредитам либо снижение их размера и распространяются на кредитные продукты банка.

Условия программ урегулирования зависят от конкретной жизненной ситуации клиента, а также формируются с учетом кредитного продукта, для которого запрашивается урегулирование, и документов, которые может представить заемщик.

В старой версии сайта сервис доступен по следующему пути: «Кредиты» — «Кредитные каникулы» — «Подать заявку».

Путь в новой версии сайта следующий: «Кредиты» — «Детальная информация по кредиту» — «Взять кредитные каникулы» — «Подать заявку».



Заемщику потребуется заполнить анкету и приложить подтверждающие документы. Статус рассмотрения заявки также можно отслеживать в «СберБанке Онлайн».

