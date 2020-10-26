СберБанк предоставит финансирование группе компаний «ФСК» для строительства жилого комплекса комфорт-класса «Первый Лермонтовский» в Московской области. В рамках проектного финансирования компании открыта кредитная линия на сумму 7,3 млрд рублей сроком на четыре года, сообщили в «Сбере».

ЖК «Первый Лермонтовский» расположится на площади 17,67 га в Люберцах, на границе со столичным районом Некрасовка. Проект включает пять жилых корпусов на 4,8 тыс. квартир и будет реализовываться с использованием технологии индустриального домостроения под брендом «Первого ДСК» в несколько этапов, последний завершится в 2024 году. Общая площадь проекта — 405 616 кв. м. В «Первом Лермонтовском» будет представлена индивидуальная серия домов, к работе над которой приглашались испанские эксперты, уточняется в релизе.

«Первый Лермонтовский» — еще один жилой комплекс, который мы реализуем по новой финансовой модели с использованием счетов эскроу. Это означает, что наш покупатель дополнительно застрахован от неисполнения застройщиком своих обязательств, а мы уже не зависим напрямую от спроса и средств наших клиентов», — прокомментировал президент ГК «ФСК» Владимир Воронин.



«В этом году СберБанк участвовал в финансировании шести проектов ФСК… На сегодня общая сумма договоров, заключенных нами с ФСК по направлению жилищного строительства, составляет около 70 миллиардов рублей», — рассказал старший вице-президент СберБанка Владимир Ситнов.