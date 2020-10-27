Почта Банк начал эмиссию карт ПС UnionPay. Теперь на базе этой платежной системы можно выпустить дебетовую или кредитную карту «Вездедоход», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Карта объединяет в себе преимущества и бонусы программы лояльности «Мультибонус», а также скидки и привилегии платежной системы UnionPay. Уже сейчас карту можно получить в точках обслуживания банка на Дальнем Востоке, а до конца года она будет доступна и в других регионах страны. В дальнейшем виртуальную карту можно будет заказать дистанционно через «Почта Банк Онлайн», — говорится в релизе.

В рамках программы «Мультибонус» по карте «Вездедоход» бонусы начисляются за все покупки — до 2%, а за покупки в магазинах одежды и обуви, в ресторанах и кафе (включая фастфуд) — до 6%, а также 5% за оплату отправлений, товаров и услуг в почтовых отделениях. Накопленные бонусы можно в приложении банка обменять на рубли 1:1 или потратить на покупку товаров в каталоге «Мультибонус». Программа лояльности UnionPay International включает в себя привилегии и скидки до 70% в категориях «Рестораны», «Отели», «Развлечения», «Транспорт» и многих других. Программа лояльности охватывает более 60 стран и регионов мира.

Напомним, что летом этого года Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь снимать наличные с карт UnionPay, а также совершать по ним оплату товаров и услуг можно во всех банкоматах банка (более 4 800), а также POS-терминалах (более 55 тыс.), расположенных в отделениях Почты России. Сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

Технологическую поддержку эквайринга и эмиссии карт UnionPay оказала процессинговая компания «МультиКарта».