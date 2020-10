«Сбер» консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group. Об этом накануне сообщили в СберБанке, уточнив, что стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.

Платеж за 45% акций Rambler Group будет осуществляться траншами. Первый — в размере 3 млрд рублей — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй — будет определен позднее и выплачен в течение года. Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре «Художественный», 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group.

«Сбер» напоминает, что стал акционером Rambler Group в 2019 году, а в июле 2020 года увеличил свою долю в капитале группы до 55%.

Сбербанк дополнительно инвестирует в Rambler Group 2 млрд рублей Доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

Как отмечается в релизе кредитной организации, «Сбер» доволен достигнутыми с 2019 года результатами сотрудничества, скоростью развития активов Rambler Group и их синергиями с экосистемой. «Наличие медиаактивов позволяет создавать уникальные продукты и сервисы и обеспечить новый клиентский опыт. Уже сегодня сервис Okko входит в подписку «СберПрайм». В 2019 году была запущена в продажу приставка Оkko SmartBox — первый совместный девайс компаний экосистемы, на основе которого в этом году был представлен SberBox. В дальнейшем Okko войдет в SberPortal — первый в мире мультимедийный смарт-дисплей с премиальной акустикой, виртуальным ассистентом, сенсорным, голосовым и жестовым управлением», — рассказали в «Сбере».

Основные направления дальнейшего развития группы предполагают инвестиции в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов. «Сбер» сохранит фокус на ускоренном росте рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей в России ОТТ-платформой (ОТТ — от англ. Over the Top: метод предоставления видеоуслуг через Интернет. — Прим. Банки.ру). «Сбер» также планирует укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, указывают в банке.



Rambler Group — один из лидеров российской индустрии медиа и развлечений, объединяющий медиасервисный холдинг Rambler & Co и мультимедийный сервис Okko. Rambler & Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 66 млн пользователей, указано в справке СберБанка. В холдинг входят более 30 активов медиа и сервисов, в том числе портал «Рамблер», «Лента.ру», «Газета.Ru», «Чемпионат», WMJ.ru, «Секрет фирмы», «Мотор», LiveJournal и ряд других медиаактивов. Rambler & Co также включает ряд B2B- и B2C-активов, среди которых сервисно-медийная платформа «Афиша», крупнейшая онлайн-платформа по продаже билетов в кино «Рамблер/касса» и другие.