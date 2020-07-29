Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Часть инвестиций будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko с целью сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой России уже в 2021 году. Также за счет инвестиций в продуктовую и технологическую составляющую медиасервисных проектов Rambler & Co планируется укрепить лидерство группы в сфере онлайн-медиа, а также на рынке продажи электронных билетов на мероприятия», — говорится в релизе.

В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group, в результате которого доля Сбербанка повысится до 53,5%, банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A & NN, второго акционера Rambler Group.

Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%.

В апреле 2019 года Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group, и экосистема финучреждения дополнилась брендами группы, в том числе мультимедийным сервисом Оkkо, медиасервисным холдингом Rambler & Co, а также кинотеатром «Художественный».

