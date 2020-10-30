Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка на уровне «ruBB», по рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг банка обусловлен ограниченными оценками рыночных позиций, удовлетворительной достаточностью капитала и рентабельностью деятельности, а также низким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Положительное влияние на рейтинг оказывает умеренно высокая вероятность поддержки кредитной организации со стороны ключевого акционера», — поясняют аналитики, напоминая, что крупнейшим акционером банка является Министерство имущественных и земельных отношений Якутии.

Как отмечается в релизе «Эксперт РА», ограниченная оценка рыночных позиций банка обусловлена его невысокими позициями в банковской системе РФ и сильными позициями в домашнем регионе. Умеренная локальная значимость банка сочетается с рисками бизнес-модели, связанными с высокой географической концентрацией его клиентской базы (на 1 августа 2020 года около 95% бизнеса банка сосредоточено в Якутии), что может негативно повлиять на финансовый результат в случае ухудшения конъюнктуры рынка в регионе. Диверсификация бизнеса как по активам, так и по источникам доходов оценивается как адекватная при сохранении повышенной концентрации кредитного риска на связанных сторонах. К рискам бизнес-модели агентство относит высокую концентрацию кредитного портфеля банка на отрасли строительства и операциях с недвижимостью, а также риски, связанные с финансированием юрлиц, в том числе на инвестиционные цели, за счет депозитов физлиц.

Позиция банка по капиталу по-прежнему оценивается как чувствительная: на 1 октября этого года буфер по нормативу базового капитала составляет 7,6% от базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. При этом отмечается опережающая динамика роста капитала банка над ростом базы активов и внебалансовых обязательств под риском (плюс 11% против минус 6%), что привело к увеличению буфера за последние 12 месяцев (на 1 октября 2019 года составлял 5,7%). Агентство отмечает, что докапитализация банка в период с 1 октября 2019 года по 1 октября 2020-го в большей степени обусловлена привлечением бессрочных субординированных займов от аффилированных структур (598 млн рублей) и роспуском резервов, чем капитализацией его прибыли.

Как и годом ранее, для бизнеса банка характерна повышенная волатильность финансового результата, вместе с тем показатели рентабельности бизнеса оцениваются как удовлетворительные; эффективность бизнеса находится на приемлемом уровне.

Аналитики указывают на низкое качество активов банка в сочетании с высокими темпами роста портфеля банковских гарантий.



В числе прочего агентство отмечает улучшение оценки за ликвидность с «приемлемой» до «адекватной» в связи с повышением запаса балансовой ликвидности банка на фоне по-прежнему ограниченных источников привлечения дополнительной ликвидности.