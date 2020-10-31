ПСБ запустил в цифровых каналах новый инвестиционный продукт для массовых инвесторов — готовые стратегии доверительного управления (ДУ) на базе индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Оформить ИИС ДУ можно в мобильном приложении и интернет-банке, а также в любом отделении банка, говорится в релизе финучреждения.

Стратегии доверительного управления «Консервативная» и «Перспективная» в рамках ИИС доступны широкому кругу клиентов, порог входа — от 10 тыс. рублей.

«Средствами клиентов управляют профессиональные портфельные менеджеры УК «Промсвязь», что позволяет даже начинающим инвесторам чувствовать себя уверенно на фондовом рынке. Обе стратегии предполагают диверсификацию вложенных средств за счет размещения в различные инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов под управлением УК «Промсвязь», что минимизирует риски инвестирования», — сказано в сообщении.

Стратегия «Консервативная» нацелена на получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским вкладам, при умеренном уровне риска. При формировании портфеля применяется сбалансированный подход, за счет чего достигается оптимальное соотношение риска и доходности.

Стратегия «Перспективная» дает возможность получить потенциальную высокую доходность в долгосрочной перспективе при умеренно агрессивном уровне риска и защитить вложения от инфляции и девальвации.

Минимальная комиссия за управление средствами — 0,1% годовых (предложение действует до 30 июня 2021 года), заключили в банке.

