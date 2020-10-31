Чаще всего пользователи Системы быстрых платежей (СБП) переводят 1 тыс. рублей. На втором и третьем местах — переводы на сумму 500 рублей и 2 тыс. рублей соответственно, свидетельствуют данные Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Переводы через СБП полностью безопасны, а сам процесс занимает всего несколько секунд. При этом, если вы совершаете переводы до 100 тысяч рублей в месяц, то платить комиссию не нужно. А по переводам на большие суммы — свыше 100 тысяч рублей — комиссии минимальные (0,5% от суммы, но не более 1 500 рублей)», — прокомментировал директор по развитию инновационных сервисов НСПК Дмитрий Колесников.



Чаще всего переводы внутри СБП пользователи совершают по пятницам. На этот день приходится 18% от всех трансакций.

Во все дни недели пользователи активнее всего отправляют деньги с помощью СБП с 7 утра до 6 часов вечера. Пик трансакций приходится на интервал с 9 до 10 утра включительно.