Райффайзенбанк запускает акцию «Старт за 0» для новых клиентов: при открытии расчетного счета с 1 ноября 2020 года они получат шесть месяцев бесплатного обслуживания, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Акция «Старт за ноль» будет действовать на территории Москвы и Санкт-Петербурга и продлится до 31 декабря 2020 года. Для участия в акции новому клиенту достаточно открыть расчетный счет в период проведения акции и подключить пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО) «Старт», — говорится в релизе.

Этот пакет предназначен для клиентов малого бизнеса и включает в себя бесплатные переводы на счета физических лиц (до 100 тыс. рублей в месяц) и снятие наличных до 400 тыс. рублей в месяц с комиссией 1,5%.

Более крупному бизнесу банк предлагает тарифы «Оптимум» и «Максимум» с увеличенным бесплатным лимитом на переводы физическим лицам и пакетом бесплатных платежей. Всем клиентам Райффайзенбанка доступен также бесплатный сервис «Онлайн бухгалтерия».