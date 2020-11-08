ВТБ запустил новый сервис «Личный кабинет пассажира», предоставляющий жителям и гостям столицы возможность просматривать информацию о поездках, совершенных на всех видах общественного транспорта Москвы с использованием банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Простая регистрация откроет пассажирам возможность отслеживать информацию обо всех совершенных на общественном транспорте Москвы поездках, а опция привязки к учетной записи нескольких банковских карт одновременно позволит систематизировать все данные в одном месте», — прокомментировал начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.



Пассажиры смогут отследить историю своих поездок на любом наземном транспорте города и в метро, в том числе получить информацию о локации совершенных поездок, примененных тарифах, текущем статусе оплаты.

Помимо этого, они могут воспользоваться другими полезными опциями сервиса. Например, ознакомиться с актуальными новостями и информацией о проводимых акциях, касающихся условий оплаты проезда в транспорте.

Вся информация в «Личном кабинете пассажира» доступна на русском и английском языках.

