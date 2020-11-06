ВТБ ввел новый вклад «Новогодний».

Вклад открывается от 30 тыс. рублей при обращении в отделение банка и от 1 тыс. рублей — при открытии онлайн. Срок депозита — 121 день. Базовая процентная ставка — 4,28% годовых. При подключении опции «Сбережения» процентная ставка составит 5,3%.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты по вкладу начисляются по ставке до востребования. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или капитализируются.