Инфляция в России в октябре составила 0,43% по сравнению с сентябрем, с начала года (по сравнению с декабрем 2019-го) — 3,32%. Такие данные приводит Росстат.

Годом ранее в октябре инфляция равнялась 0,1%, за десять месяцев 2019-го — 2,4%. Уточним, что ведомство лишь недавно стало публиковать более точные значения инфляции — с округлением до двух, а не до одного знака после запятой.

Годовая инфляция (в октябре 2020-го по сравнению с октябрем 2019-го) составила 3,99%, свидетельствуют данные Росстата.

Напомним, в сентябре этого года была зафиксирована дефляция на уровне 0,07%, а в годовом выражении инфляция равнялась 3,67%.

В октябре продовольственные товары подорожали по сравнению с предыдущим месяцем на 0,62%, непродовольственные — на 0,68%, а стоимость услуг снизилась на 0,13%, свидетельствуют опубликованные данные.

В 30 субъектах РФ прирост потребительских цен в октябре составил 0,6% и более, следует из сообщения Росстата. Наибольший рост цен зафиксирован в Калмыкии (1%), а также в Чеченской Республике, Брянской и Калужской областях (0,9%) в связи с удорожанием продуктов питания (на 1,4—1,9%).

Одновременно с этим в Магаданской области наблюдалось снижение уровня потребительских цен в среднем на 0,1%. Основная причина — удешевление продовольственных и непродовольственных товаров на 0,2%.

В Москве цены выросли за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,4% (с начала года прирост цен составил 2,6% и 3,2% соответственно).

В октябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар-песок. Подорожание отмечено практически во всех субъектах РФ, в том числе в 32 регионах — на 20,2% и более. Заметно подорожали подсолнечное масло и куриные яйца — на 7,4% и 6,3% соответственно. На 1—2,7% стали дороже неразделанная мороженая рыба, икра лососевых рыб, гречневая крупа, горох и фасоль, овсяные хлопья «Геркулес», майонез.

Отмечено снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции, пшено, мороженых кальмаров, фруктово-ягодные консервы, карамель, овощные консервы для детского питания, кофе в организациях быстрого обслуживания.

В числе прочего сообщается, что в октябре проезд в различных типах вагонов поездов дальнего следования стал дешевле на 6,5—9,6%, авиаперелет экономическим классом — на 5,7%, проезд в такси — на 0,1%. В то же время тарифы на проезд в маршрутном такси выросли на 0,4%, в городском автобусе — на 0,3%, в междугородном автобусе — на 0,2%, в троллейбусе — на 0,1%.

Снизились цены на проживание в гостинице (на 1,6%), путевки в санатории (на 1,4%), дома отдыха, пансионаты на территории России. Стоимость пользования потребительским кредитом уменьшилась на 1,2%, пакетом услуг сотовой связи — на 0,6%.



Годовая стоимость полиса ОСАГО увеличилась на 1,8%, полиса каско — на 1%.