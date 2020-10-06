Росстат зафиксировал в сентябре дефляцию, а в годовом выражении инфляция составила около 3,7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные во вторник статистическим ведомством.

Росстат теперь публикует более точные данные по индексу потребительских цен — с округлением до двух, а не до одного знака после запятой. Так, в сентябре цены снизились на 0,07% по сравнению с августом текущего года (индекс потребительских цен составил 99,93%), а по сравнению с сентябрем 2019 года выросли на 3,67% (индекс потребительских цен — 103,67%).

Напомним, что в августе 2020-го Росстат сообщал о нулевом росте цен в месячном выражении и об инфляции на уровне 3,6% в годовом выражении.

Инфляция с начала года (по итогам сентября по сравнению с декабрем 2019-го) составила 2,88%.

Для сравнения Росстат приводит прошлогодние данные: так, в сентябре 2019-го была зарегистрирована дефляция на уровне 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а за девять месяцев цены выросли на 2,3%.

В сентябре продовольственные товары подешевели по сравнению с предыдущим месяцем на 0,41%, непродовольственные — подорожали на 0,56%. Стоимость услуг снизилась на 0,42%, свидетельствуют опубликованные данные.



«В 27 субъектах Российской Федерации наблюдалось снижение уровня потребительских цен на 0,2% и более, в наибольшей степени — в Забайкальском крае (на 0,6%). Основная причина — снижение цен на услуги пассажирского транспорта. Одновременно с этим в 12 субъектах Российской Федерации наблюдался прирост потребительских цен на 0,2% и более, в наибольшей степени — в Кемеровской области (на 0,7%) в связи с ростом цен на коммунальные услуги. В Москве цены снизились за месяц на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,2% (с начала года прирост цен составил 2,5% и 2,7% соответственно)», — отмечается в релизе Росстата.

По данным ведомства, в сентябре значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. В частности, подешевели морковь, картофель, яблоки, капуста белокочанная, виноград, лук, свекла. Вместе с тем наблюдался рост цен на помидоры, огурцы, бананы. Цены на овощи и фрукты снизились практически во всех субъектах РФ, кроме Еврейской автономной области (рост на 1,7%), Приморского и Хабаровского краев (не изменились). В 38 субъектах РФ снижение цен составило 6,5% и более, в том числе в Курской области — 13,1%, в Пермском крае — 10,5%, в Нижегородской области — 10,3%.



В числе прочего в сообщении указано, что проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 15%, авиаперелеты экономическим классом — на 10,4%, но проезд в междугородном автобусе и такси подорожал на 0,2%. Цены на проживание в гостинице снизились на 3%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи — на 1,3%, цены на билеты в кинотеатры и плата за пользование потребительским кредитом — на 0,2%, годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков — на 0,1%. Плата за аренду индивидуального банковского сейфа выросла на 2,1%.