Центробанк рекомендовал кредитным организациям установить дневной и месячный лимиты по выдаче наличных клиентам через кассы магазинов. Соответствующее информационное письмо о порядке оказания услуг по выдаче держателям платежных карт наличных денег одновременно с покупкой в торгово-сервисных предприятиях опубликовано на сайте регулятора.

Рекомендации для кредитных организаций — эмитентов платежных карт подготовлены по результатам реализации пилотного проекта по выдаче держателям карт наличных денег в торгово-сервисных предприятиях (cash-out) и рассчитаны на минимизацию рисков вовлечения ТСП, предоставляющих такую услугу, в противоправную деятельность, следует из документа.

Так, ЦБ рекомендует устанавливать ежедневный лимит выдачи наличных денег по операциям cash-out (совокупно для всех карт физического лица, оформленных в банке-эмитенте) на уровне не более 5 тыс. рублей, ежемесячный — не более 30 тыс.

Кредитным организациям, предоставляющим услуги эквайринга, рекомендуется устанавливать аналогичные лимиты на одно ТСП по одной карте.

Выдача наличных денег должна производиться при условии покупки держателем платежной карты товара или услуги в ТСП.

Предполагается, что услуга cash-out может предоставляться только физическим лицам по их платежным картам, но не по корпоративным платежным картам юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для ТСП применение контрольно-кассовой техники является обязательным при осуществлении таких расчетов, следует из письма Центробанка. В подтверждение совершения операции по выдаче наличных денег с банковского счета клиента магазин должен выдать ему кассовый чек. Идентификацию получателя наличных денег по предъявленному им паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, производить не требуется. Дополнительная информация от физлица для такой операции тоже не требуется.



Регулятор также считает целесообразным прохождение кассирами магазинов, где предоставляется услуга cash-out, дистанционного обучения и тестирования по определению подлинности денежных знаков по программе, размещенной на сайте Университета Банка России .