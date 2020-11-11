Российские банки за десять месяцев текущего года выдали более 1,3 млн ипотечных кредитов на сумму 3,2—3,3 трлн рублей — больше, чем за весь прошлый год. Такая предварительная оценка приводится в исследовании «ДОМ.РФ» и Frank RG с уточнением, что в общей сложности рост ипотечного кредитования в январе — октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 30% в количественном и 45% в денежном выражении.

В октябре 2020 года выдача оценивается в 215 тыс. кредитов (плюс 81% к октябрю 2019 года) общей суммой 545—555 млрд рублей (в два раза больше).

«Ипотечное кредитование бьет рекорды уже четвертый месяц подряд. Конечно, огромный вклад в продолжающийся рост выдачи вносит программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5%, продленная по инициативе президента до середины следующего года. Однако не меньшую роль играют беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте: сейчас они находятся на уровне около 8%, а еще год назад составляли 9—9,5%. Объясняется такое быстрое и значительное снижение фундаментальными экономическими факторами, в первую очередь смягчением денежно-кредитной политики Банка России. Ключевая ставка за год снизилась более чем на 2 процентных пункта. В результате уменьшились ставки по всему спектру финансовых инструментов: по депозитам — в среднем на 2 процентных пункта за год, по пятилетним ОФЗ — почти на 1 процентный пункт. Выгодные условия кредитования позволяют ипотечным заемщикам реализовывать отложенный спрос, в том числе на вторичном рынке. При этом важно понимать, что в долгосрочной перспективе для роста доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно. Нужен стабильный рост доходов населения», — комментирует руководитель Аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаил Гольдберг.



Рост ипотечного кредитования происходит не только за счет выдачи новых кредитов, но и за счет рефинансирования старых. Текущая ставка рефинансирования примерно на 2 п. п. ниже средней ставки сформированного ипотечного портфеля, что, по подсчетам экспертов, позволяет заемщику сэкономить на ежемесячном платеже по стандартному кредиту около 4 тыс. рублей (платеж снижается с 25 тыс. до 21 тыс. рублей). Доля рефинансирования в ипотечной выдаче в сентябре, по оценкам «ДОМ.РФ» и Frank RG, составила 13%.