Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в страховой компании «Ангара», направило в Арбитражный суд Иркутской области заявление о привлечении лиц, которые контролировали компанию, к гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков в общем размере 1,85 млрд рублей. Сообщение об иске, поданном 18 ноября этого года, опубликовано на сайте агентства в понедельник, 23 ноября.

«Заявление подано во отношении Романенко А. Н., Фроловой Л. А., Кондартенкова А. В. (предположительно опечатка: Кондратенков. — Прим. Банки.ру), ООО «Экспертно-финансовая инвестиционная компания», АО «Страховая компания «Опора», — указано в релизе.

Уточним, что, согласно открытым данным, Александр Романенко и Лариса Фролова в разное время возглавляли компанию и были ее совладельцами. Александр Кондратенков в свое время был бенефициаром СК «Опора».

ЦБ заподозрил пять страховых компаний в согласованном выводе активов Временные администрации от Центрального банка России выявили в пяти страховых компаниях признаки действий, направленных на выводы активов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Лицензии СК «Ангара» были отозваны в конце марта 2019 года, СК «Опора» — в июле 2018-го. В октябре прошлого года сообщалось, что ЦБ заподозрил пять страховых компаний в согласованном выводе активов. Речь шла об «Опоре», НАСКО, СК «Респект», «Ангаре» и компании «Трудовое страхование».



«В ходе конкурсного производства установлено, что контролировавшими страховую организацию лицами совершались действия по существенному увеличению объема обязательств ООО «СК «Ангара» в отсутствие встречного предоставления в виде реальной передачи активов, в результате которых страховой организации были причинены убытки», — отмечается в сегодняшнем сообщении АСВ.