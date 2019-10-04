Временные администрации от Центрального банка России выявили в пяти страховых компаниях признаки действий, направленных на выводы активов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Временными администрациями страховых организаций установлены обстоятельства, которые дают основания полагать наличие в деятельности собственников и должностных лиц страховых организаций признаков совершения согласованных действий, направленных на вывод активов посредством осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов, а также передачи средств в доверительное управление», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ отозвал лицензии у страховых компаний «Опора», НАСКО, «Респект», «Ангара» и «Трудовое страхование», общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Трудовое страхование».

Информация об операциях страховщиков, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ в Генеральную прокуратуру и Следственный департамент Министерства внутренних дел для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.