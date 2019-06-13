Временная администрация, назначенная в страховую компанию «Ангара» в связи с отзывом ее лицензий в конце марта этого года, столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности: руководство не передало временной администрации бухгалтерскую и иную документацию, а также принадлежащие и вверенные компании материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия должностными лицами СК «Ангара» фактов вывода активов и затрудняет проведение оценки активов. Об этом говорится в сообщении , опубликованном на сайте Центробанка.

«При этом в ходе осуществления своих функций временной администрацией установлено наличие операций, направленных на вывод активов посредством замены ликвидных активов на неликвидные», — добавляют в пресс-службе регулятора.

Банк России направил данную информацию в Генеральную прокуратуру и МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений, следует из сообщения.



Страховые лицензии ООО «СК «Ангара» были отозваны в связи с нарушением страховщиком установленных требований к порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств, напоминают в ЦБ.