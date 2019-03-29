Банк России приказом от 28 марта отозвал лицензии на осуществление страхования у ООО «Страховая компания «Ангара» (Братск Иркутской области, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0066). Решение вступает в силу со дня опубликования информации о нем на сайте Банка России, то есть с пятницы, 29 марта.

«Данное решение принято на основании подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» в связи с нарушением страховщиком порядка инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала), в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов и собственные средства (капитал), превышает 20% от величины страховых резервов и составляет более 20% от собственных средств (капитала), с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей», — отмечается в сообщении ЦБ.

Также принято во внимание, что орган страхового надзора в течение одного года применял к страховщику меры, предусмотренные абзацами вторым, третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 закона «Об организации страхового дела в РФ» (речь идет о выдаче предписаний, следует из текста закона).



В отдельном сообщении регулятора уточняется, что у СК «Ангара» отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования, на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, а также на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.