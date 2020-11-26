Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви намерен предоставить суду «мощные доказательства» невиновности по уголовному делу в отношении него и других фигурантов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который встретился с Калви.
«Мы потеряли столько сил, времени и возможностей, здоровья из-за этой истории. Мы очень ждем суд, чтобы доказать нашу невиновность, у нас собраны мощные доказательства», — приводит слова Калви пресс-служба Титова. Калви также выразил надежду на то, что «дело завершится как можно скорее, и можно будет идти вперед».
По словам Титова, изначально было очевидно, что это предмет не уголовного разбирательства, а корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах. «Мы с самого начала целиком были на вашей стороне и поддерживали вас не столько ради делового климата, сколько ради правды и справедливости. И мы будем продолжать эту работу, впереди еще суд», — ответил Титов.Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией «Первое коллекторское бюро» от банка в 2015 году, был зачтен уступкой акций.