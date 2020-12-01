Венгрия отложила рассмотрение вопроса об экстрадиции в Россию бывшего советника председателя правления банка «Стратегия» Геннадия Гацукова, пишет «Коммерсант» . Это связано с тем, что он попросил в этой стране политическое убежище. Гацукова обвиняют в многомиллиардных хищениях из банков путем мошенничества, а также растраты и присвоения. С санкции суда его поместили в Будапеште под предэкстрадиционный арест. Как утверждают несколько источников, Гацуков ходатайствовал о предоставлении ему в Венгрии политического убежища после того, как его исключили из «списка Титова». Генпрокуратура провела повторную проверку дела и сообщила, что инкриминируемое преступление не может быть отнесено к совершенным в сфере предпринимательской деятельности. Работа над обращением прекращена, отметили в пресс-службе омбудсмена.

Таким образом, теперь, пока власти Венгрии не рассмотрят просьбу россиянина о политическом убежище, не может рассматриваться и запрос о его экстрадиции. Свое уголовное преследование в России сам экс-банкир считает несправедливым, поскольку за выводом денег стояли якобы совсем другие люди.

Суд постановил взыскать 4,5 млрд рублей с одного из ответчиков по иску АСВ к экс-топам Смартбанка Иск был подан в марте прошлого года.

Гацуков попал под уголовное преследование еще в 2016 году, когда СКР возбудил дело о хищении 2,3 млрд рублей из Инвестрастбанка (ИТБ). Как установили следователи, именно зампред правления Геннадий Гацуков вместе с сообщниками организовал стандартную схему по выдаче кредитов двум десяткам фирм, которые не вели никакой хозяйственной деятельности. Подписи Гацукова стояли на всех кредитных договорах, что и стало основанием для предъявления ему заочного обвинения в особо крупной растрате. Источник издания отметил, что экс-банкир приходил в кредитные организации перед самым отзывом у них лицензии, скорее всего, лишь для того, чтобы их «сжечь». Через два месяцев после отзыва лицензии у ИТБ Гацуков стал советником председателя правления и одновременно председателем кредитного комитета ростовского Капиталбанка. В феврале того же года кредитное учреждение лишилось лицензии с долгом 3,7 млрд рублей.

К четырем годам колонии был приговорен председатель кредитного комитета банка «Стратегия» Александр Миловзоров, признанный виновным в соучастии в хищении из банка 10,5 млрд рублей. Одним из соучастников якобы был Гацуков, занимавший в «Стратегии» должность советника председателя правления. Сейчас изучается причастность Гацукова к выводу более 3 млрд рублей из Промрегионбанка. Фамилия Гацукова упоминается и в претензиях по банку «Кредит-Москва» и Смартбанку.