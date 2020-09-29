Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Смартбанке, добилось судебного решения о взыскании с одного из бывших контролирующих лиц кредитной организации почти 4,5 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте агентства.

Соответствующий иск на сумму свыше 4,493 млрд рублей был подан в марте прошлого года. Ответчиками выступают Борис Базецков, который занимал пост председателя правления банка и был членом его совета директоров, Евгений Косякин и Ильдар Халилюлин, входившие в правление банка, а также Геннадий Гацуков. Последний также фигурировал в качестве ответчика в ряде других исков АСВ, поданных к бывшим контролирующим лицам рухнувших банков (в частности, банка «Стратегия», Инвестрастбанка, банка «Кредит-Москва»). По данным СМИ, Гацуков занимал руководящие должности в различных банках. В одном из отчетов о ходе конкурсного производства в Инвестрастбанке сказано, что там он занимал пост заместителя председателя правления и в апреле 2017 года ему было заочно предъявлено обвинение в присвоении (растрате). В начале 2019 года СМИ писали , что в 2018-м Гацуков был задержан в Венгрии и содержится там под стражей до решения вопроса о его экстрадиции в Россию.

В соответствии с решением столичного арбитража, принятым в сентябре 2020 года, привлечен к субсидиарной ответственности по обязательствам Смартбанка в размере более 4,493 млрд рублей именно Геннадий Гацуков, а в остальной части заявленных требований агентству отказано.



Лицензия у Смартбанка была отозвана 28 марта 2016 года.