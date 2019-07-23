Агентство по страхованию вкладов 22 июля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Кредит-Москва» к субсидиарной ответственности по его обязательствам в размере почти 5,18 млрд рублей. Уведомление об этом опубликовано во вторник, 23 июля, на сайте АСВ.

Указанную сумму агентство рассчитывает взыскать с Непомнящего Б. А., Хмельницкого Б. Г., Исмагилова Ю. Р., Шубаева А. Н., Сизова А. В., Шанаева А. М., Яковенко Д. В., Авдонина В. В., Воронкова С. В., Исмагилова Д. Ю., Швец Н. М., Сергеева А. М., Королева В. А., Галагоца В. Д., Маляревской Л. А., Веселова А. П., Головиной И. Г., Климович-Вишневской Л. А., Лыгиной О. И., Гацукова Г. В., указано в сообщении.

В частности, Александр Веселов, Ирина Головина, Лариса Климович-Вишневская, Владимир Королев, Любовь Маляревская, Анатолий Сергеев, Наталья Швец, Алексей Шубаев входили в наблюдательный совет банка на момент отзыва его лицензии (Веселов возглавлял совет). Борис Непомнящий, Борис Хмельницкий, Юрий Исмагилов (также ранее возглавлял совет), Виктор Авдонин в свое время входили в число владельцев банка. Ольга Лыгина уволилась с поста председателя правления кредитной организации за неделю до отзыва ее лицензии.

Отметим также, что Геннадий Гацуков фигурирует в качестве ответчика в ряде других исков АСВ, поданных к бывшим контролирующим лицам рухнувших банков (в частности, банка «Стратегия», Смартбанка, Инвестрастбанка). По данным СМИ, Гацуков занимал руководящие должности в различных банках. Из одного из отчетов о ходе конкурсного производства в Инвестрастбанке следует, что там он занимал пост заместителя председателя правления и в апреле 2017 года ему было заочно предъявлено обвинение в присвоении (растрате). В начале этого года СМИ писали , что в 2018-м Гацуков был задержан в Венгрии и содержится там под стражей до решения вопроса о его экстрадиции в Россию.



В сегодняшнем сообщении АСВ относительно банка «Кредит-Москва» говорится, что его контролирующими лицами были совершены «действия по кредитованию технических заемщиков и приобретению облигаций технического эмитента; замещению активов банка на акции, приобретенные по завышенной стоимости; обналичиванию денежных средств через кассу банка; ненадлежащему погашению кредитов физических и юридических лиц через кассу банка путем фиктивного внесения денежных средств; отчуждению недвижимого имущества банка в отсутствие встречного предоставления и без отражения соответствующей операции в АБС банка; замещению ссудной задолженности физических лиц на технические права требования, приобретенные по договорам цессии с техническим цессионарием, а также перечислению денежных средств по договору цессии в пользу данного цессионария». Кроме того, при наличии соответствующих оснований банком не принимались меры для предупреждения банкротства. В результате полное удовлетворение требований его кредиторов оказалось невозможным.