Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

РСХБ запустил акцию «Новый год с АО «Россельхозбанк», в рамках которой можно открыть вклад со ставкой до 6,3% годовых. Предложение действует до 31 декабря 2020 года включительно. В период проведения акции можно открыть вклад на срок 1,5 года, выплата процентов будет осуществляться в конце срока. Ставка по вкладу — до 6,3% годовых в зависимости от периода нахождения средств во вкладе.



Банк «Открытие» запустил новый сезонный вклад «Зимний». Разместить средства можно на шесть либо 12 месяцев в сумме от 50 тыс. рублей. Максимальный размер депозита — 15 млн рублей. Банк предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в этом случае ставка составит до 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке до 4,7%).

Джей энд Ти Банк ввел новый вклад «Кристальный». Депозит открывается в сумме от 500 тыс. рублей на срок от 31 до 367 дней. Процентная ставка по вкладам в рублях составляет 4—5% годовых в зависимости от срока, а ставка по вкладам в долларах зависит также и от суммы: доходность вложений от 10 тыс. долларов равна 0,6—1,1%, от 100 тыс. долларов — 0,7—1,2% годовых.

МТС Банк увеличил ставки по сезонному вкладу «Бери выше» с 4,75% до 5% при размещении депозита на 367 дней и с 4,5% до 4,75% — на 181 день. С ежемесячной капитализацией процентов ставка по вкладу может достигать 5,1% на срок 367 дней и 4,8% годовых на срок 181 день.

Акибанк ввел вклад «Новогодний». Он открывается на сумму от 10 тыс. рублей сроком на 186 дней. Процентная ставка составляет 4,5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Банк «Левобережный» ввел новый депозит «Снежинка». Вклад открывается в сумме от 50 тыс. рублей сроком на 181 день. Процентная ставка составляет 5% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

Банк ДОМ.РФ ввел новый вклад «Доходная зима». Депозит открывается в сумме от 50 тыс. рублей на 181, 367 и 550 дней. Процентная ставка в зависимости от срока составляет 4,3—4,6% годовых.

Тимер Банк ввел новый вклад «Надежный выбор ПЛЮС». Депозит открывается на сумму от 5 тыс. рублей сроком на 360 дней. Процентная ставка начисляется тремя периодами: с первого по 120-й день — 4,25%, со 121-го по 240-й день — 4,5% годовых, с 241-го по 360-й день — 4,9% годовых.

Банк «Национальный Стандарт» повысил ставки по ряду вкладов в рублях от 0,25 до 0,65 процентного пункта. Так, доходность вклада «Здоровый стандарт», который открывается на срок 550 дней от 15 тыс. рублей, с ежемесячной капитализацией процентов составляет 5,2% годовых. Доходность по вкладу «Пенсионный стандарт» (открывается на сроки от 31 до 550 дней от 10 тыс. рублей, с ежемесячной выплатой процентов) составляет от 3,45% до 4,55% годовых в зависимости от срока размещения.

Банк «Александровский» ввел новый вклад «Черника Айс». Вклад открывается от 30 тыс. рублей на 181 и 367 дней. Процентная ставка при размещении средств на депозите в отделении — 5%, а при открытии вклада через интернет-банк или мобильное приложение — 5,2% годовых.