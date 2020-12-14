Собрать новогодний стол в среднем по России будет стоить 5,7 тыс. рублей, подсчитали аналитики «Сбермаркета» и сервиса «Работа.ру».

«Традиционный новогодний стол состоит из овощных и мясных нарезок, салатов оливье, «Мимоза» и «Селедка под шубой», бутербродов и тарталеток с сыром или икрой, горячих блюд из мяса и рыбы, десертов, мандаринов, компота и газированных напитков», — говорится в исследовании.



По данным «Сбермаркета», для самостоятельного приготовления всех перечисленных новогодних блюд придется потратить 5 729 рублей (не считая покупки алкогольных напитков). Стоимость была рассчитана с учетом средних цен всех ингредиентов блюд.



Для статистики сервисы проанализировали средние цены на продукты более чем в 140 городах России.

