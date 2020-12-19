Банк «Открытие» предложил новые сервисы юридическим лицам, сказано в сообщении финучреждения.

«Банк внедрил решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов — совершать банковские операции в собственной учетной системе и отправлять их в банк», — говорится в релизе.

Также банк изменил порядок списания комиссии по услугам дистанционного банковского обслуживания: теперь при отсутствии расчетного счета клиент может оплатить услугу по выставленному счету. Добавлено уточнение по порядку оформления, выпуска, выдачи и сопровождения корпоративных банковских карт. Так, клиенты банка могут установить индивидуальные лимиты по картам (как для новых, так и для ранее выпущенных карт), а также осуществлять смену ПИН-кода без визита в офис — по звонку в контакт-центр. По корпоративным картам с функцией самоинкассации добавлены новые назначения для внесения денежных средств на расчетные счета клиентов, заключили в «Открытии».