Программа лояльности «СберСпасибо» запустила акцию в преддверии Нового года: клиенты могут дарить бонусы другим участникам без ограничений по уровням привилегий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий», — говорится в сообщении.

Для того чтобы совершить перевод, нужно: