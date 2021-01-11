В линейке ВУЗ-Банка появилась новая дебетовая карта «Классика». Об этом в понедельник объявили в кредитной организации.

Держатели карты смогут получить повышенный кешбэк в размере 3% за покупки в аптеках и супермаркетах. Доходность на остаток составляет 3,75% годовых при совершении покупок по карте на сумму от 5 тыс. рублей, следует из релиза.

Снимать наличность с карты можно в банкомате любого банка (до 20 тыс. рублей в месяц). Обслуживание карты бесплатно первые два месяца, далее оно стоит 69 рублей в месяц. При зачислении пенсии на карту «Классика» обслуживание дебетовой карты будет полностью бесплатным для клиента.



В сообщении банка уточняется, что карту можно оформить в его отделении или оставить заявку на сайте.