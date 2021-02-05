Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Совкомбанк запустил программу рефинансирования ипотечных кредитов для клиентов сторонних банков. В рамках предложения возможно рефинансировать кредит, полученный ранее на покупку квартиры, апартаментов, коммерческой недвижимости или жилого дома с земельным участком.

ВТБ снизил до 20% первый взнос на ипотеку по двум документам в рамках программы «Победа над формальностями». Для получения решения по кредиту клиенту необходимо лишь два документа: паспорт и СНИЛС. Клиент получает решение по заявке в течение суток. Денежные средства могут быть выданы на срок от года до 20 лет в сумме от 500 тыс. до 30 млн рублей.

Транскапиталбанк снизил ставки по отдельным ипотечным программам на 0,5 процентного пункта. Теперь при покупке жилья на первичном, вторичном рынке или при рефинансировании процентная ставка варьируется от 7,99% до 8,29% годовых. При приобретении нежилой недвижимости взимается надбавка к ставке в размере 6 процентных пунктов.

Банк ДОМ.РФ расширил возможности военнослужащих по оформлению кредитов на покупку жилья: теперь «Военную ипотеку» на первичном рынке можно оформить с использованием счетов эскроу. Военнослужащие с детьми могут оформить кредит по ставке от 4,7%, ипотека на покупку квартиры в новостройке доступна по ставке от 5,7%, в рамках стандартной программы для участников накопительно-ипотечной системы (НИС) — от 7,1%.