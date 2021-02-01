В России сотрудники компаний МСБ-сектора сильно нуждаются в эмоциональной и психологической поддержке, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Примерно четверть опрошенных в организациях микро-, малого и среднего бизнеса считают ее очень важной: люди стали гораздо больше переживать за собственное здоровье и здоровье своих близких, а также менее оптимистично смотреть на будущее. Также респонденты отметили, что во время пандемии им стало не хватать обычного человеческого общения с коллегами, об этом говорят 23% сотрудников организаций среднего размера и 22% представителей маленьких фирм. Примерно каждому третьему (30% опрошенных) понадобилось больше гибкости в построении рабочего процесса: например, в связи с семейными обстоятельствами возникла необходимость поменять рабочий график.

Также, согласно опросу, на «удаленке» работники компаний со штатом до 50 человек менее остальных зависимы от технической поддержки (лишь 33%), в то время как в среднем бизнесе предоставление необходимого оборудования и IT-инструментов критически важно почти для половины сотрудников (48%). Это может быть связано с тем, что в маленьких компаниях чаще создают собственную рабочую среду, в том числе используют персональные устройства для бизнес-нужд.

Исследование: почти треть московских компаний оставит всех сотрудников на «удаленке» Вернуть всех удаленных сотрудников работать на территории работодателя собираются 25% компаний.

Согласно многочисленным исследованиям, в некоторых странах до 90% небольших компаний испытали падение производства, продаж и доходов и даже полное закрытие предприятия. На бизнес может сильно влиять то, как работники справляются с подобными проблемами и как сами компании помогают им в этом.