Почти треть московских компаний оставит всех дистанционных сотрудников на «удаленке», несмотря на отмену ограничений. Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, опросившего представителей 200 предприятий и организаций из Москвы.

Вернуть всех удаленных сотрудников работать на территории работодателя собираются 25% компаний. 32% компаний оставят всех «удаленщиков» трудиться дистанционно, а еще 34% вернут работать на территорию работодателя лишь часть сотрудников.



Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование о переводе 30% сотрудников на дистанционную работу, теперь это рекомендованная мера. Кроме отмены ограничений для компаний мэр снял ограничения на ночную работу заведений общепита и сферы развлечений.

SuperJob выяснил, одобряют ли москвичи новый указ. Почти каждый второй москвич (49%) одобрил отмену ограничений и для работодателей, и для развлекательных заведений. Каждый девятый (11%) — только отмену ограничений для общепита и сферы досуга. 8% одобряют только отмену обязательной «удаленки» для 30% персонала.

Женщины чаще мужчин поддерживают отмену всех ограничений (52% и 45% соответственно). Мужчины же чаще оставляли неодобрительные отзывы (21% и 12%): «На мой взгляд, слишком рано. Заболеваемость высокая».