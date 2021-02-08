ВТБ представил клиентам новый чат-бот на платформе мессенджера Telegram. Виртуальный помощник может мгновенно ответить на более чем 1 300 общебанковских вопросов и рассказать пользователям о продуктах и услугах банка, сказано в сообщении финучреждения.



Робота-ассистента можно найти по имени @vtb_main_bot в поисковой строке мессенджера или в официальном Telegram-канале банка t.me/opershtabVTB.

«Чтобы получить интересующую информацию, клиентам нужно задать вопрос или просто отправить ключевое слово — если потребуется, бот сам предложит варианты для уточнения запроса. Например, у виртуального помощника можно в пару кликов узнать, как открыть вклад, накопительный или брокерский счет, получить кредит, какой сегодня курс валют. При необходимости чат-бот быстро переключит пользователя на специалиста ВТБ», — говорится в релизе.