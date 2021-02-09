Одна из идей, обсуждавшаяся на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля, — возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, пишет РБК. Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожная карта по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ». Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, или вовсе исключить ее из проекта «Дорожная карта». Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

В Минэкономразвития России подтвердили, что совместно с общественными объединениями и заинтересованными ведомствами будут сформированы предложения, как не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал через самые консервативные инструменты. Пункт об инвестировании средств маткапитала в финансовые инструменты действительно представлен на обсуждение в рамках проекта «Дорожная карта», но речь может идти только об инвестировании в исключительно надежные инструменты, отметил собеседник в финансово-экономическом блоке правительства.

ЦБ предлагает разрешить инвестиции маткапитала в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми, пояснили в Банке России, отметив, что эти предложения находятся в стадии обсуждения и еще не были детально проработаны с социальным блоком правительства.

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В министерстве отметили, что достаточно предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд, что дом находится в собственности.

По мнению экспертов, идея выглядит интересной, также нельзя исключать и интеграцию с индивидуальным инвестиционным счетом третьего типа — так инвесторы получат определенные вычеты. Юристы назвали обсуждаемую инициативу «неоднозначной» — сам по себе риск потери вложений является неотъемлемой частью инвестиций, совершаемых с целью получения дохода, безрисковых инструментов не бывает.

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Он будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.