Минтруд предложил исключить из процедуры распоряжения средствами маткапитала при компенсации затрат на строительство жилого дома выдачу отдельного документа, подтверждающего проведение работ. Достаточно будет по окончании строительных работ предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд о том, что дом находится в собственности, сообщили в пресс-службе Минтруда.

«Проект постановления предусматривает исключение представления родителем, получившим сертификат на материнский капитал, акта выполненных работ при использовании средств маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. При направлении средств материнского капитала на компенсацию затрат на строительство дома отдельного документа, выданного органом, уполномоченным на выдачу разрешения на строительство, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта дома (монтаж фундамента, возведение стен и кровли), больше не понадобится», — сообщили в Минтруде.

В министерстве отметили, что достаточно предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд, что дом находится в собственности. «Законченное строительство дома, результатом которого являлось зарегистрированное в установленном законом порядке право собственности на построенный объект, не требует подтверждения факта проведения работ и представления сведений из соответствующего акта», — добавили в пресс-службе.