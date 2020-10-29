Банк России предлагает создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в дополнение к двум уже существующим, сообщает пресс-служба регулятора. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет.

«Этот инструмент позволит развивать долгосрочные розничные инвестиции, чтобы в большей степени покрыть потребности российских компаний в долгосрочном рыночном финансировании. Практика показывает, что запрос на долгосрочные инвестиции сейчас есть не только у предприятий, но и у самих инвесторов. В частности, граждане часто закрывают ИИС через три года после открытия (срок, после которого доступно получение налоговых вычетов) и открывают их вновь, чтобы реинвестировать свои средства», — поясняется в сообщении.

ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов. Возможность комбинирования позволит инвестору управлять вложениями одновременно на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, решать разные задачи: так, например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию.

Как и ИИС первого и второго типов, новый вид счета предполагает налоговые вычеты для инвесторов. Гражданин сможет воспользоваться ими по истечении 10 лет владения счетом и выбрать для себя удобный вариант оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работодателя, но не более 6% от дохода, или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 120 тыс. рублей в год. Также можно будет воспользоваться налоговой льготой на инвестиционный доход.

К настоящему моменту инвесторы открыли более 3 млн счетов, с начала 2020 года прирост составил 1,35 млн счетов. Потенциал роста этого рынка остается высоким.