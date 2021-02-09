Льготная ипотека под 6,5% вызвала локальные перегревы рынка в ряде регионов, при принятии решения о ее продолжении нужно учитывать уровень доходов населения, заявил в ходе выступления в Госдуме глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«В ряде субъектов она (программа льготной ипотеки. — Прим. ред.), конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, Министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низкими, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить», — сказал он.

Решетников подчеркнул, что наибольшими бенефициарами этой программы выступили крупные города, которые за счет этого «продолжают втягивать» население в себя. «Нам при продолжении (программы льготной ипотеки. — Прим. ред.) надо учитывать как раз локальную ситуацию на рынках труда — не просто там уровень цен, но и связи с заработными платами, в связи с тем, кому конкретно доступна эта ипотека», — уточнил министр.