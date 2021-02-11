Банк непрофильных активов, созданный на базе «Траста», в 2020 году вернул себе активов на 90 млрд рублей, в ЦБ возвратил 29 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

«Наша стратегия по-прежнему — 482 миллиарда рублей взыскания… Наш net-результат по recovery составил 90 миллиардов рублей, что соответствует 130% исполнения бизнес-плана, утвержденного набсоветом. Возврат депозита Банку России составил всего 29 миллиардов рублей», — сообщил глава банка Александр Соколов.

В сообщении кредитной организации отмечается, что пятилетняя стратегия БНА обеспечена на 80%. Этот результат составляют сборы за два года (по предварительным данным, 198 млрд рублей) в совокупности со справедливой стоимостью активов на 1 января 2021 (183 млрд рублей).

«Почти 80% (70 миллиардов рублей) возврата Банка непрофильных активов обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация, продажа недвижимости и управление активами. В частности, поступления от проектов по реструктуризации составили 26 миллиардов рублей, урегулирование принесло 36 миллиардов рублей, управление активами — 1,8 миллиарда рублей, продажа недвижимости — 5,5 миллиарда рублей. Судебное взыскание составило не более 20%, или 20 миллиардов рублей от объема сборов», — говорится в сообщении.



Банку России кредитная организация вернула 146 млрд рублей. По итогам прошлого года банк продал активов на 7,8 млрд рублей, а в текущем году намерен реализовать их на сумму 30 млрд рублей.

В 2021 году БНА планирует продать 27 объектов недвижимости на сумму 15 млрд рублей и компаний на 15 млрд рублей. В прошлом году банк продал объектов недвижимости на сумму 5,5 млрд рублей и другие активы на 2,3 млрд рублей.