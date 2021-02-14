Меры в отношении зарубежных интернет-платформ в РФ могут быть приняты только в случае враждебных действий с их стороны и при наличии отечественных альтернатив этим ресурсам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главредами СМИ, фрагменты которой показал в воскресенье телеканал «Россия-24» .

«У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю. Враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», — сказал Путин.

Президент заверил, что власти РФ не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у России «не будет своего» аналогичного продукта. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — подчеркнул российский лидер. По его мнению, когда за рубежом увидят, «что есть альтернатива, что они не занимают монопольного положения на этом рынке, то они и вести себя будут по-другому».

«Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», — еще раз обратил внимание Путин. «Нет, конечно, — продолжил он. — Но какие-то атаки неприкрытые — конечно, мы не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут понимать (это) по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке».

Путин отметил, что у России есть «Яндекс» и другие сервисы. «Вот Сбербанк развивается очень неплохо в этом плане», — сказал президент РФ. Он сообщил, что недавно глава Сбербанка Герман Греф довольно подробно рассказывал ему о том, что «по некоторым направлениям своей облачной деятельности он (Сбербанк) уже даже где-то их (зарубежные аналоги. — Прим. ТАСС) обгоняет в чем-то».

«Поэтому у нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», — заключил Путин.