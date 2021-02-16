Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бест Эффортс Банку на уровне «ruA-» со «стабильным» прогнозом, говорится в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при ограниченных показателях рентабельности, высокой оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, на 1 декабря 2020 года около 57% валовых активов банка представлено средствами, размещенными на корреспондентских счетах в кредитных организациях, причем основная доля приходится на требования к банку-нерезиденту, имеющему высокий рейтинг кредитоспособности, еще около 20% активов формируют сделки РЕПО, в основном с НКО НКЦ (АО).

Структура фондирования банка характеризуется высокой зависимостью от средств крупнейшего кредитора (19,8% в пассивах на 1 декабря 2020-го, при этом значение достигало 60% пассивов на 1 сентября 2020-го). Кроме того, агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств (например, в ноябре 2020-го они увеличились в 2,4 раза), что связано с особенностями проводимых банком операций, заключили в «Эксперт РА».