В рейтинг самых лучших банков для работы и построения карьеры в 2020 году вошла 21 кредитная организация. Об этом говорится в сообщении hh.ru. Банковская отрасль вошла в топ-10 по числу участников в рейтинге.

Так, среди крупнейших компаний России с числом сотрудников более 5 тыс. человек СберБанк занял второе место в рейтинге. Тинькофф Банк расположился на четвертой строке, Альфа-Банк — на пятой, ВТБ — на восьмой. Райффайзенбанк занял девятое место в этой категории, «Открытие» — 15-е, Совкомбанк — 20-е, Промсвязьбанк — 45-е, ОТП Банк — 55-е, банк «Ак Барс» — 71-е, банк «Восточный» — 74-е.

Ситибанк занял 19-ю строчку рейтинга среди крупных компаний РФ, Банк ДОМ.РФ — 53-ю, МТС Банк — 64-ю. Банк «Санкт-Петербург» занял 72-е место в этой категории, Московский Индустриальный Банк — 73-е, Московский Кредитный Банк — 93-е.

Среди средних компаний страны «Газпромбанк Автолизинг» занял 69-е место, Прио-Внешторгбанк — 143-е. РН Банк расположился на 48-й строчке рейтинга в категории небольших компаний, Международный банк экономического сотрудничества — на 85-й.

Общее количество финалистов рейтинга превысило 500 компаний, что почти в два раза больше показателя за 2019 год.