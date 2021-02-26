В истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка появился новый эпизод: в СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления кредитной организации Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер Банка Айрат Камалов, пишет «Коммерсант» . По версии следствия, они организовали схему вывода из Тимер Банка через Татфондбанк около 3 млрд рублей. Доказанным МВД считает хищение пока около 1 млрд рублей.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве, фигурантами которого являются Рамиль Насыров и Айрат Камалов, следственный департамент МВД возбудил в августе прошлого года. Основанием стало заявление новых собственников Тимер Банка. Проведенный аудит выявил ряд сомнительных сделок между Татфондбанком и его бывшей «дочкой». Было установлено, что в 2014 году АСВ в рамках начавшейся тогда санации предоставило Тимер Банку льготный кредит в размере 9,9 млрд рублей на десять лет. Через два года Татфондбанк заключил со своей «дочкой» договор цессии, согласно которому ей почти за 3 млрд рублей отошли долги ООО «Роял Тайм Групп» и аффилированных ООО «Сувар Девелопмент» и ООО «Краснодар Девелопмент».

Суд частично удовлетворил иск АСВ к бывшим топ-менеджерам Татфондбанка Размер иска АСВ превышал 141 млрд рублей.

Через пару месяцев первый заместитель председателя правления Татафондбанка Рамиль Насыров, одновременно являвшийся председателем совета директоров Тимер Банка, и прежний председатель правления последнего Айрат Камалов расторгли договоры залога. Основанием стал тот факт, что все долги перед Татфондбанком все три коммерческие фирмы якобы погасили. Однако, как установило следствие, на самом деле они ничего не вернули. Также в 2016 году все фирмы в преддверии банкротства свои активы продали.

По данным издания, на данный момент следствию удалось доказать причастность Насырова и Камалова к выводу активов из Татфондбанка и Тимер Банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд рублей. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд рублей, исчезнувших в строительных фирмах.