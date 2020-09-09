Арбитражный суд Татарстана частично удовлетворил требования Агентства по страхованию вкладов о привлечении лиц, контролировавших Татфондбанк, к субсидиарной ответственности. О соответствующем определении суда от 7 сентября АСВ сообщает в среду, 9 сентября.

Агентство в конце прошлого года подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка по его обязательствам на 141,39 млрд рублей. Заявление было подано 16 декабря в отношении Мусина Р. Р., Мингазетдинова И. А., Тагировой Н. Ш., Насырова Р. И., Мерзлякова В. А., Мещанова С. В., Якушкиной Р. Н., Долотина Р. Р., Хакимова Р. Р., Фаттаховой Г. И., Загидуллина М. Р. Напомним, совладелец Татфондбанка Роберт Мусин занимал пост его председателя правления и входил в совет директоров. Рамиль Насыров, Наиля Тагирова, Вадим Мерзляков, Гузель Фаттахова, Рустам Хакимов, Роза Якушкина входили в правление банка. Еще один совладелец банка Ильдус Мингазетдинов был членом совета директоров. Сергей Мещанов в определенный момент времени занимал пост зампреда правления Татфондбанка. Марат Загидуллин был председателем правления Татфондбанка до Мусина. Ренат Долотин и Марат Загидуллин в период санации Татфондбанком банка «Советский» были переброшены из одного банка в другой и возглавляли правление и совет директоров «Советского» соответственно.

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Татфондбанка более 141 млрд рублей Действия и бездействие руководства привели к существенному ухудшению финансового положения Татфондбанка, что сделало невозможным удовлетворение требований его кредиторов в полном объеме.

АСВ, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татфондбанке, установило, что контролирующими лицами «совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, топ-менеджеры не осуществляли мер по предупреждению банкротства банка.

В сегодняшнем релизе АСВ указано, что «суд постановил привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам банка Мусина Р. Р., Мингазетдинова И. А., Тагирову Н. Ш., Насырова Р. И., Мерзлякова В. А., Мещанова С. В., Загидуллина М. Р., Хакимова Р. Р., а также взыскать убытки с Якушкиной Р. Н. в размере 9,79 млрд рублей. Рассмотрение заявления в части определения размера субсидиарной ответственности приостановлено до окончания расчетов с кредиторами».

Напомним, что ряд бывших топ-менеджеров Татфондбанка, включая Роберта Мусина, находятся под следствием. Кроме того, летом 2018 года арбитраж Татарстана признал Мусина банкротом.



Лицензия у Татфондбанка была отозвана 3 марта 2017 года, а 11 апреля того же года он был признан банкротом.